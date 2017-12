Porto conquista Copa de Portugal O Porto não ficou sem festa na temporada de 2000-2001. A frustração provocada pela perda do título nacional para o rival Boavista foi compensada neste domingo com a vitória de 2 a 0 sobre o Marítimo que valeu a Copa de Portugal. O brasileiro Pena e o russo Alenichev garantiram o posse do troféu pela 11ª vez. A final no Estádio Nacional, em Lisboa, foi dominada pelo Porto. Mesmo assim, a primeira chance de gol foi do Marítimo, com chute de Quim que bateu na trave aos 7 minutos. O novo campeão respondeu aos 13, com o gol de Pena, que desviou de cabeça cruzamento de Capucho. O brasileiro. ex-atacante do Palmeiras, foi o artilheiro do Campeonato Português, com 22 gols, em seu primeiro ano de contrato. O Porto manteve o controle da partida, até consolidar o resultado com Alenichev, em definição forte, de fora da área, aos 35 minutos do segundo tempo. A partida marcou a despedida do técnico Fernando Santos e do volante paraguaio Paredes, que está acertando transferência para o Barcelona. Com a vitória deste domingo, o Porto iguala-se ao Sporting no número de títulos na Copa de Portugal. O Benfica, com 23 conquistas, lidera o ranking. O Marítimo perdeu, mas terá chance de participar da Copa da Uefa, já que o Porto prefere jogar a Copa dos Campeões. Como vice-campeão português, o clube tem direito de disputar a fase prévia da principal competição européia.