Porto conquista mais uma vitória Com dois gols de McCarthy, ambos no primeiro tempo, o Porto derrotou o Paços de Ferreira, neste sábado, no campo do adversário, pela 17ª rodada do Campeonato Português. Com este resultado, o invicto Porto mantém a liderança com 45 pontos - 14 vitórias e três empates -, cinco a mais que o Sporting, segundo colocado. Outros dois jogos foram realizados neste sábado: Rio Ave 0 x 0 Nacional e Marítimo 0 x 0 Boavista.