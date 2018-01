Porto defende liderança do Português O Porto está com 30 pontos e tenta manter vantagem folgada na liderança do Campeonato Português, na visita ao Santa Clara (11 e em antepenúltimo lugar), neste domingo, no encerramento da 13ª rodada da temporada de 2002-03. A programação de fim de semana foi aberta na sexta-feira, com Belenenses 3 x Beira-Mar 2 e tem ainda Varzim x Nacional, Moreirense x Acadêmica, Braga x União de Leiria, Paços Ferreira x Vitória de Setúbal, Boavista x Marítimo. Na segunda-feira, jogam Gil Vicente x Vitória de Guimarães.