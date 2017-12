Porto desiste de contratar Jardel O negócio até já tinha sido anunciado, mas nesta sexta-feira o Porto revelou ter desistido de contratar o atacante Jardel. Segundo o clube português, não houve acordo com o Galatasaray, o atual time do brasileiro. Jardel é um dos maiores ídolos da história recente do Porto. Foi o artilheiro do Campeonato Português nas conquistas dos títulos de 96 e 99. Depois de ter sido vendido no ano passado ao Galatasaray, por US$ 25 milhões, a sua volta a Portugal já era dada como certa. No dia 8 de junho, Porto e Galatasaray tinham chegado a um acordo. Para ter Jardel de volta, o clube português daria US$ 8 milhões e três jogadores. Mas, a equipe da Turquia resolveu pedir mais e, depois de dois dias de negociação, a contratação fracassou.