Porto diminui diferença para o líder A 21ª rodada do Campeonato Português completou-se neste domingo, com a realização de seis jogos. O destaque foi a vitória do Porto em cima do Campomaiorense por 3 a 1. Com o resultado, o Porto, quarto colocado na classificação geral, diminui para 4 pontos a diferença para o líder Boavista, que perdeu no sábado para o Sporting de Braga por 1 a 0. Nos outros jogos da rodada, o União de Leiria empatou com o Belenenses por 1 a 1, assim como o Desportivo Aves e o Marítmo, também por 1 a 1, e o Salgueiros e o Farense, por 0 a 0. O Beira Mar venceu o Paços de Ferreira por 1 a 0 e o Gil Vicente goleou o Vitória Guimarães por 4 a 1. No Benfica, a assembléia geral extraordinária, convocada pelos sócios para discutir a crise política e financeira, decidiu modificar os estatutos, para que as ações do clube possam ser colocadas na Bolsa de Valores.