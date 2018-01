Porto dividida pelos seus clubes PORTO - A principal cidade do norte de Portugal amanheceu dividida. Os torcedores do Porto fizeram festa para receber os jogadores de seu time, que empataram por 0 a 0 com a Lazio, em Roma, e garantiram presença na final da Copa da Uefa. Já a torcida do Boavista se "escondeu", depois da derrota por 1 a 0, em casa, diante do Celtic Glasgow, na outra semifinal. O sueco Henrik Larsson foi o autor do gol da vitória. O Porto volta a decidir um título europeu (dia 21 de maio, em Sevilha), depois de 16 anos. A última vez foi em 1987, quando ganhou do Bayern de Munique por 2 a 1 e faturou a Copa dos Campeões.