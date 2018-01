Porto e Benfica vencem e avançam Porto e Benfica continuam sem dar trégua ao Boavista, líder e atual campeão português. O Porto bateu neste domingo o Alverca por 1 a 0, fora de casa, e manteve o terceiro lugar, com 19 pontos em dez rodadas. O gol decisivo foi marcado por Capucho aos 36 minutos do segundo tempo. Já o Benfica segurou a segunda colocação, com 20, ao passar pelo Farense por 2 a 0, na noite de sexta-feira, no campo do rival, gols de Miguel e Sabrosa. O Boavista tem 22 pontos e folgou, porque sua partida equivalente à rodada de domingo havia sido antecipada para o dia 7 e terminou com vitória de 2 a 0 sobre o Santa Clara, também como visitante. Gouveia e o boliviano Erwin Sanchez marcaram naquele jogo e garantiram desempenho estável do Boavista, até agora com sete vitórias, contra um empate e apenas duas derrotas. O Sporting Lisboa corre por fora, em quarto lugar, com 17 pontos. Mas no sábado goleou o Paços Ferreira por 6 a 0, na casa do rival. Jardel fez mais dois gols, tem dez gols e está no segundo lugar da artilharia - só é superado por Fary Faye, do Beira-Mar, com 11. Beto, Sá Pinto e Niculae (2) completaram. O Paços Ferreira tem 8 pontos e divide a lanterna com o Varzim, goleado no sábado por 4 a 0 pelo Vitória de Guimarães (Fangueiro 3, dois deles de pênalti, e Ceará). O Beira-Mar está em 6.º, com 15 pontos, mas apanhou de 4 a 1 do União Leiria. O Gil Vicente ganhou do Vitória de Setúbal por 2 a 1 e nesta segunda-feira jogam Belenenses x Salgueiros.