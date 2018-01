Porto e Boavista lutam para ir à final Os rivais Porto e Boavista brigam amanhã para chegar à final da Copa da Uefa. Para tanto, precisam passar por rivais de tradição. O Porto recebe a Lazio, no Estádio das Antas, enquanto o Boavista sai para jogar com o Celtic, em Glasgow. Os jogos de volta serão no dia 24, com inversão de mando. Se os portugueses chegarem à decisão, dia 21 de maio em Sevilha, será a primeira vez na história da competição que o título será definido por clubes da mesma cidade.