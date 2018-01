Porto é campeão da Copa de Portugal O Porto sagrou-se campeão da Copa de Portugal, neste domingo, ao derrotar o Leiria, por 1 a 0, gol do brasileiro Vanderlei Silva, aos 19 minutos do segundo tempo. Este foi o terceiro título da equipe na temporada. O time do técnico José Mourinho ganhou também o campeonato nacional e a Copa da Uefa. ?Fizemos hitória?, afirmou Mourinho. ?Conquistamos tudo este ano.?