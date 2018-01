Porto e Celtic vão decidir título da Uefa Porto e Celtic vão decidir o título da Copa da Uefa. A partida será disputada dia 21 de maio, no Estádio La Cartuja, em Sevilha. A chance de duas equipes do mesmo país fazerem a final terminou com o gol do atacante sueco Henrik Larsson aos 34 minutos do segundo tempo, que garantiu a vitória do Celtic sobre o Boavista por 1 a 0. Na partida de ida, em Glasgow, houve empate por 1 a 1. Um empate sem gols classificaria a equipe portuguesa. O Porto teve menos trabalho para assegurar a vaga. Como havia ganho em casa da Lazio por 4 a 1, o time foi tranqüilo para Roma. E segurou um empate sem gols. O goleiro Vítor Baía defendeu um pênalti cobrado pelo atacante argentino Claudio Lopez aos 12 minutos do segundo tempo. No último minuto do primeiro o brasileiro César e o meia português Postiga foram expulsos, deixando cada equipe com 10 jogadores. Líder disparado do Campeonato Português - tem 13 pontos de vantagem sobre o Benfica -, o Porto disputará sua primeira final na competição. Na Liga dos Campeões, tem um título - ganho em 1987. O time tem dois brasileiros entre seus destaques: o meia Deco e o atacante Derlei. O Celtic também nunca jogou a final da Copa da Uefa. E, como o clube português, tem um título na Liga dos Campeões - em 1967. Em 1970 o time perdeu a decisão para o Feyenoord, da Holanda, e desde então não participou de nenhuma final em competições européias.