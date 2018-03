Porto e Deportivo La Coruña ficam no 0 a 0 O Deportivo La Coruña conseguiu resultado bom, ao ficar no empate de 0 a 0 com o Porto, nesta quarta-feira, no Estádio O Dragão, pela semifinal da Liga dos Campeões. As equipes voltam a se enfrentar dia 4, na Espanha, e quem vencer vai à decisão. Se houver repetição de placar, estão previstas prorrogação e até disputa por pênaltis. Se o empate for com gols, quem se beneficia é o time português. Os 52 mil torcedores que foram ao campo viram um duelo equilibrado dos vizinhos rivais ? Porto e La Coruña estão a 300 quilômetros uma da outra. A marcação implacável de ambos os lados anulou os ataques e houve poucos lances de gol. Um dos melhores, para o representante português, veio no segundo tempo, com chute de Maniche que acertou o travessão. O La Coruña jogou os minutos finais com um jogador a menos, já que o português Jorge Andrade foi expulso pelo árbitro alemão Markus Merk porque de um chute em Deco. ?Ele é meu amigo, ele é meu amigo!?, gritou Andrade, em inglês, para justificar seu gesto. O zagueiro afirmou que tem excelente relacionamento com Deco, ?de longa data?, e que apenas brincou com o ex-colega. ?O árbitro não entendeu nada?, afirmou o experiente Naybet. ?Foi só uma brincadeira e espero que a Comissão de Disciplina da Uefa entenda.? Jorge Andrade está suspenso para a partida de volta, no Riazór. O vencedor enfrentará o ganhador do duelo entre Monaco e Chelsea. Os franceses largaram bem, quarta-feira, com a vitória por 3 a 1. Por isso, podem perder por 1 gol de diferença no dia 5, em maio, para ir a uma final inédita. Ou por dois gols, desde que seja por placar igual ou superior a 4 a 2. O Porto é o único dos quatro semifinalistas que já venceu a Liga dos Campeões ? em 1987.