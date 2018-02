Porto é eliminado por time da 2ª divisão na Taça de Portugal O Porto, principal bicho-papão do futebol português nos últimos anos, protagonizou um vexame neste domingo: foi eliminado da Taça de Portugal com uma derrota em casa por 1 a 0 para o Atlético, da segunda divisão, em pleno Estádio do Dragão. David marcou o único gol da partida, aos 14 minutos do segundo tempo, pondo em desespero os cerca de 30 mil torcedores presentes. De quebra, o atacante Quaresma perdeu um pênalti, já nos acréscimos - acertou a trave. "Nós estamos envergonhados e pedimos desculpas pela eliminação e exibição. Os jogadores descobriram hoje que é preciso seriedade e jogar sempre tudo o que sabem", disparou o técnico Jesualdo Ferreira.