Porto é goleado em casa pelo Nacional O Porto decepcionou sua torcida nesta sexta-feira ao levar uma goleada histórica: perdeu por 4 a 0 pelo Nacional, da Ilha da Madeira, em pleno Estádio do Dragão. Os 30.809 pagantes da partida viram os gols de Miguel Fidalgo, Alonso, Nuno Viveiros e Bruno. Com esta derrota, o Porto dificilmente manterá a liderança, pois tem 45 pontos e está empatado com o Benfica. Além disso há o Braga, que tem 43 pontos, que também pode ultrapassá-lo na classificação. O Nacional, com a vitória, chegou aos 34 pontos e fica provisoriamente na oitava colocação.