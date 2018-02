Porto e Lazio garantem vaga na Uefa O Porto fez história nesta quinta-feira em Atenas: tornou-se o primeiro time estrangeiro a derrotar o Panathinaikos no Estádio Leoforos ? onde a equipe grega joga há três anos ? e chegou pela primeira vez às semifinais da Copa da Uefa. O time português, que tem como destaque o brasileiro Deco, ganhou por 2 a 0 e ficou com a vaga no saldo de gols ? havia perdido em casa por 1 a 0. Lazio, Celtic e Boavista também se classificaram. O sorteio que definirá os confrontos será nesta sexta-feira na Suíça. No tempo normal, o Porto venceu por 1 a 0 com gol do atacante brasileiro Derlei. Na prorrogação, ele voltou a marcar. A zebra desta quinta-feira foi a eliminação do Liverpool, que perdeu em casa para o Celtic por 2 a 0, gols de Thompson e Hartson. A partida de ida, na Escócia, terminou 1 a 1. A Lazio se garantiu com a vitória por 2 a 1 sobre o Besiktas em Istambul, com gols de Fiore e do argentino Castromán. O Boavista bateu o Málaga por 1 a 0 e depois venceu nos pênaltis por 4 a 1.