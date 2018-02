Porto é recebido com festa em Portugal Aos gritos de ?campeões? centenas de torcedores acordaram bem cedo nesta segunda-feira para recepcionar os jogadores do Porto, após a conquista da Copa Intercontinental. O time português bateu no domingo o Once Caldas, da Colômbia, por 8 a 7 nos pênaltis. O avião chegou às 6h30 (horário local) e tão logo aterrissou, o capitão da equipe, Jorge Costa, ostentou a taça de campeão para delírio dos torcedores. Pedro Manuel, o autor do gol que deu o título ao Porto, lamentou o fato da partida ter sido decidida nas penalidades. ?Gostaria que a vitória fosse de outro modo ao invés dos pênaltis, mas o que vale é o resultado?.