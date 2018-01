Porto e Sporting lideram o Português As vitórias do Porto sobre o União Leiria por 1 a 0 e do Sporting de Portugal contra o Gil Vicente por 3 a 0, neste domingo, confirmaram os vencedores na liderança do Campeonato Português, com 34 pontos. Nos demais jogos do dia, o Rio Ave bateu o Estoril-Praia por 2 a 1 enquanto o Marítimo Funchal empatou sem gols com o Belenenses.