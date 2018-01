Porto e Sporting vencem em Portugal Porto e Sporting venceram por 1 a 0, neste sábado, e continuam a dividir o segundo lugar no Campeonato Português, com 55 pontos. O Porto bateu o Salgueiros, em clássico local, com gol de Clayton aos 45 minutos do primeiro tempo. Já o Sporting, atual campeão, ganhou do Estrela da Amadora com o gol de João Pinto aos 27 minutos da fase inicial. A liderança é do Boavista, também da cidade do Porto, que tem 59 pontos e visita o Vitória de Guimarães, na segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada. O Desportivo Aves recebeu o Braga, venceu por 2 a 1, tem 17 pontos e deixou a lanterna na mão do Estrela da Amadora, com 14 e bem perto do rebaixamento. O Campomaiorense, também ameaçado, derrotou o Paços Ferreira por 2 a 1, foi a 26 pontos e divide o 15º lugar com o Vitória de Guimarães. O Gil Vicente, que ainda procura livrar-se do fantasma do rebaixamento, aproveitou o fato de jogar em casa, ganhou do Beira-Mar por 3 a 0 e acumula 27 pontos. O Marítimo recebeu o Belenenses, em Funchal, e perdeu por 2 a 1. O Alverca jogou em casa com o União de Leiria e se deu mal: perdeu por 1 a 0. A rodada foi aberta na noite de sexta-feira, com o empate de 2 a 2 entre Farense e Benfica.