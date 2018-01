Porto empata e perde chance de liderar O Porto perdeu neste domingo a chance de voltar à liderança do Campeonato Português ao empatar por 1 a 1 com o Rio Ave, em Lisboa. Com este resultado, o Porto fica na terceira posição, com 30 pontos, um a menos que o Sporting, que tem 31. Eric Gaúcho fez 1 a 0 para o Rio Ave e Luís Fabiano empatou para os donos da casa. Os outros resultados da rodada foram: Estoril 2 x 1 Vitória de Setúbal (sexta); Boavista 2 x 1 Vitória de Guimarães e Sporting 2 x 1 Benfica (sábado; Belenenses 0 x 1 Gil Vicente, Penafiel 0 x 1 Nacional da Ilha da Madeira, Beira-Mar 1 x 4 Braga, Moreirense 1 x 0 Academica e União Leiria 0 x 0 Maritimo (domingo).