Porto empata e Sporting apanha O domingo não foi bom para dois dos maiores clubes portugueses. O Porto apenas empatou com o Marítimo por 2 a 2, fora de casa, enquanto que o Sporting foi derrotado por 3 a 0 para Paços de Ferreira, também como visitante. Com os resultados, o Porto foi alcançado na liderança do Campeonato Português pelo Nacional da Ilha da Madeira, que bateu o Penafiel por 2 a 0. Ambos têm 14 pontos, mas o Porto tem dois gols a mais de saldo. Já o Sporting ficou em terceiro lugar, com 12 pontos. Confira os outros resultados deste domingo: Acadêmica Coimbra 2 x 0 Gil Vicente, e Vitória de Setúbal 2 x 0 União de Leiria. Nesta segunda-feira jogam Benfica e Vitória de Guimarães.