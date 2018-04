Porto empata pelo Português; Schalke 04 perde no Alemão O Porto, que lidera com folga o Campeonato Português, empatou em 1 a 1 nesta sexta com o Belenenses pela 9ª rodada da competição. O Porto abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo com Postiga. Porém, aos 4 do segundo tempo Pedro empatou o confronto para o Belenenses. Na Alemanha, o Schalke 04 foi derrotado por 1 a 0 nesta sexta pelo Energie Cottbus e ficou distante das primeiras posições do Campeonato Alemão, que chega a sua 12.ª rodada. O gol de Bassila no primeiro minutos do segundo tempo levou à derrota do Schalke, que agora tem apenas 18 pontos, 9 a menos que o líder Bayern.