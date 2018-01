Porto está perto da final da Uefa Porto e Boavista obtiveram bons resultados nos confrontos de ida das semifinais da Copa da Uefa. O Porto goleou a Lazio por 4 a 1, em casa, e pode perder por dois gols de diferença no confronto de volta, dia 24, em Roma. O Boavista foi a Glasgow e empatou com o Celtic por 1 a 1. No duelo de retorno, também na cidade do Porto, se classifica até com empate de 0 a 0. A Lazio saiu na frente, com gol do argentino Claudio Lopez aos 6 minutos do primeiro tempo. Os portugueses reagiram logo e Maniche empatou aos 10 minutos. O brasileiro Derlei virou, aos 27, e fez o terceiro aos 5 da fase final. A goleada foi consolidada aos 11, com o Postiga. A partir daí, os italianos se fecharam, para evitar vexame maior, e o Porto também optou por não ir muito ao ataque, no mínimo para manter a boa vantagem. Outro bom resultado foi o do Boavista. O goleiro Ricardo, com defesas difíceis, foi o melhor em campo, no empate de 1 a 1 com o Celtic, no campo do rival. Os dois gols saíram na fase final ? Jos Valgaeren, contra, deixou os portugueses na frente, aos 3 minutos. No minuto seguinte, o sueco Larsson empatou. O Celtic ainda teve chance de virar, aos 30, em pênalti que Larsson desperdiçou. A final da Copa da Uefa será em Sevilha, no dia 21 de maio.