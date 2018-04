Porto está perto de fechar com o atacante Kléber, do Cruzeiro

O atacante brasileiro Kléber, do Cruzeiro, deve ser anunciado em breve como novo reforço do Porto, segundo o site do jornal português A Bola.

A fonte disse ainda que o jogador custará aproximadamente 7,5 milhões de euros e o passe do também brasileiro Leandro Lima ao atual tetracampeão português.

Kléber, de 26 anos, teria um salário de 1,2 milhão de euros por temporada, no limite da equipe. Esta seria a segunda passagem pela Europa do brasileiro, que defendeu o Dínamo de Kiev,da Ucrânia, de 2004 a 2008. O atacante foi um dos destaques do clube mineiro no primeiro semestre, com 19 gols em 21 partidas.