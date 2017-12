Porto estréia com vitória sobre caçula O Porto do brasileiro Diego sofreu mas conseguiu vencer em sua estréia no Campeonato Português: bateu a equipe do Estrela da Amadora, um dos caçulas da 1.ª divisão, por 1 a 0, neste domingo no Estádio do Dragão. O gol foi marcado por Ricardo Costa, aproveitando um rebote, aos 12 minutos do segundo tempo. O Porto se saiu melhor que o atual campeão português, o Benfica, que não passou de um empate por 0 a 0 com a Acadêmica, também neste domingo, em Coimbra. Tanto o Benfica com o Porto são comandados por treinadores holandeses, que prometeram um futebol ofensivo nesta temporada. O Porto é dirigido por Co Adriaanse e o Benfica pelo ex-zagueiro da seleção laranja Ronald Koeman. O outro integrante do trio de ferro, o Sporting, que abriu a primeira rodada em Portugal, na sexta-feira à noite, começou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Belenenses. Um dos gols da equipe de Lisboa foi marcado pelo atacante brasileiro Deivid, ex-Santos. Quem também se saiu bem na rodada inaugural foi o Rio Ave, que venceu o Penafiel, neste domingo, por 2 a 0. Outro vencedor foi o Nacional, que visitou o Paços de Ferreira: ganhou por 1 a 0. Já o Vitória de Guimarães perdeu em casa: o caçula Naval venceu por 2 a 0. Outros resultados da primeira rodada : Gil Vicente 1 x Marítimo 0 e Boavista 0 x Vitória de Setúbal 0. A rodada termina nesta segunda-feira com o jogo União de Leiria x Braga.