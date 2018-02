Porto fará festa pelo título na sexta Os jogadores do Porto desembarcaram nesta segunda-feira de manhã em Portugal com o troféu do Mundial Interclubes conquistado domingo com a vitória nos pênaltis (8 a 7) sobre o Once Caldas em Yokohama, no Japão. Mas, a festa com os torcedores ficou para sexta-feira, quando o time jogará em casa contra o Moreirense pelo Campeonato Português. O desfile em carro aberto que estava previsto para esta segunda no trajeto entre o aeroporto e o estádio foi cancelado por causa da chuva. Por isso, o único contato dos jogadores com a torcida foi no saguão do aeroporto - cerca de 500 pessoas esperavam a delegação, que desembarcou às 6h30. Segundo os jornalistas portugueses que voltaram do Japão no vôo do Porto, o jogador mais animado na viagem era o brasileiro Carlos Alberto, que batucou e cantou durante boa parte da viagem. Suspensão - A Uefa puniu o meia Diego com a suspensão por uma partida na Liga dos Campeões pela expulsão na decisão por pênaltis contra o Once Caldas. O jogador, de 19 anos, foi expulso por ofender o goleiro colombiano Henao.