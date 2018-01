Porto faz sua parte e ganha mais uma O Porto ganhou por 1 a 0 do Belenenses, nesta sexta-feira à noite, e garantiu sua manutenção na liderança do Campeonato Português, independente dos resultados de Sporting, Benfica e Boavista nesta rodada. Agora, o Porto soma 41 pontos, contra 38 dos três adversários citados acima. Além do jogo do Porto, mais uma partida foi disputada nesta sexta: o Nacional da Ilha da Madeira venceu o Braga por 1 a 0, e chegou a 30 pontos, ocupando provisoriamente a 9.ª posição, enquanto que o Braga é o 5.º colocado, com 37 pontos.