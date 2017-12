Porto fica sozinho na liderança O Porto levou a melhor na 10.ª rodada do Campeonato Português: além de vencer o Gil Vicente por 2 a 0, no campo do adversário, foi beneficiado pelo empate de 1 a 1 do Benfica com o Marítimo. Com o resultado, o Porto passou a liderar com 22 pontos, um a mais que o time de Lisboa. Em terceiro, com 20, está o Vitória de Setúbal, que também no sábado bateu o Nacional por 1 a 0. No domingo, União de Leiria e Braga ficaram no 0 a 0. Nesta segunda-feira jogam Rio Ave e Vitória de Guimarães.