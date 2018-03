Porto ganha e continua na briga O Porto venceu o Beira Mar hoje, por 3 a 0, fora de casa, no complemento da 31.ª rodada e continua na disputa do título do Campeonato Português, com o Boavista. O destaque da partida foi o brasileiro Pena, ex-Palmeiras, que anotou dois gols e manteve-se na liderança da artilharia da competição, agora com 21. Costa completou a vitória. O Porto chegou aos 67 pontos, quatro a menos que o líder Boavista, que no sábado passou pelo Gil Vicente, em casa, ao fazer 2 a 0, gols de Couto e Nuno. Outros resultados: Campomaiorense 1 x 0 Farense, Pacos Ferreira 0 x 1 Vitória de Guimarães, Estrela Amadora 1 x 0 Salgueiros, união Leiria 1 x 1 Aves e Belenenses 1 x 1 Sporting. Na abertura da rodada, sexta-feira, o Benfica perdeu do Alverca, por 2 a 0.