Porto ganha e encosta no Benfica O Porto não teve dificuldades para superar o Gil Vicente por 3 a 1 e, assim, assumir a segunda colocação no Campeonato Português, com 7 pontos. O líder da competição é o Benfica, que venceu seus três jogos e soma 9 pontos. O Benfica bateu, no sábado, o Moreirense por 2 a 0, fora de casa. Neste domingo, a terceira rodada do Português ainda teve outras três partidas: Varzim 2 x 0 Braga, Santa Clara 3 x 1 Belenenses e Nacional Madeira 0 x 0 Marítimo. Nesta segunda-feira, jogam Vitória de Setubal x Vitória de Guimarães. No sábado, o Sporting foi goleado por 4 a 0 pelo Paços Ferreira e, agora, ocupa o quinto lugar no campeonato.