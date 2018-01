Porto ganha e segue líder em Portugal Mesmo jogando fora de casa, o Porto derrotou o Vitória de Guimarães por 2 a 0, nesta quinta-feira, e manteve a liderança isolada do Campeonato Português. Com gols de Ricardo Quaresma e do brasileiro Jorginho, a equipe chegou aos 37 pontos, no encerramento da 16ª rodada, e está com 4 de vantagem sobre o segundo colocado, o Nacional da Ilha da Madeira. O Nacional, inclusive, também venceu nesta quinta-feira, ao fazer 3 a 0 no Boavista, fora de casa. Na outra partida do dia, o Penafiel recebeu o Estrela Amadora e perdeu por 1 a 0. Depois da 16ª rodada, o Campeonato Português sofre uma paralisação, para as festas de fim de ano, e só volta a ser disputado no dia 8 de janeiro.