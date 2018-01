Porto ganha fácil do lanterna Ninguém segura o Porto na caminhada pelo título português de 2002-03. O líder da competição recebeu o lanterna Vitória de Setúbal, neste domingo à noite, e ganhou por 3 a 0, gols de Ferreira, Ricardo Pessoa (contra) e Alenitchev. Com este resultado, foi a 72 pontos, 13 de vantagem sobre o Benfica, que no sábado fez 3 a 1 no Paços Ferreira.