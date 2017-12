Porto ganha fácil do Sporting: 3 a 0 O Porto ganhou na noite desta segunda-feira o clássico contra o Sporting por 3 a 0, pela nona rodada do Campeonato Português 2004/05. Os gols foram marcados por McCarthy e os brasileiros Diego e Carlos Alberto. Com a vitória, o Porto continua colado do Benfica na disputa pela liderança na classificação: está com 19 pontos, um a menos que o rival. Já o Sporting está na sétima posição, com 14 pontos ganhos.