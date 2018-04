Porto ganha na Ucrânia e mantém chance de avançar

Neste Grupo G, o APOEL Nicosia lidera com nove pontos e já garantiu a sua classificação para as oitavas de final, após empatar por 0 a 0 com o Zenit, um pouco mais cedo, em São Petersburgo, na Rússia. Mesmo o tropeço em casa, o time russo está na segunda colocação, com oito pontos. E o Porto chega agora aos sete, deixando o Shakhtar Donetsk com dois.

Assim, Porto e Zenit fazem um confronto direto na última rodada, no dia 6 de dezembro, em Portugal, para ver quem fica com a segunda vaga do Grupo G. Na mesma data, o APOEL Nicosia recebe o já eliminado Shakhtar Donetsk no Chipre e tentar garantir a liderança.

Mesmo jogando em Donetsk, o Porto conseguiu segurar a pressão dos donos da casa e ainda conseguiu fazer dois gols no final da partida para sair com a vitória. Hulk abriu o placar já aos 34 minutos do segundo tempo. E Rat marcou gol contra nos acréscimos, definindo os 2 a 0 do time português.