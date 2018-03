Porto goleia e é campeão português O Porto goleou o Santa Clara por 5 a 0, neste domingo, e conquistou o título do Campeonato Português com quatro rodadas de antecedência. A equipe chegou aos 79 pontos, 14 a mais do que o vice-líder Benfica, e se tornou campeã nacional pela 19ª vez - foram 7 só nos últimos 10 anos. No jogo deste domingo, dois brasileiros marcaram na goleada do Porto. Derlei fez dois e Deco marcou outro - Maniche e Postiga completaram o placar. Nos outros jogos deste domingo do Campeonato Português, Nacional 2 x 0 Varzim, Vitória de Setúbal 0 x 2 Paços Ferreira, Academica 1 x 1 Moreirense e União Leiria 1 x 1 Braga. Tabela do Campeonato Português