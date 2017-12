Porto goleia e segue na cola do Braga O Porto não tomou conhecimento do Acadêmica Coimbra e goleou por 5 a 1, neste sábado, no estádio do Dragão, na Cidade do Porto, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, o Porto subiu para 24 pontos e segue na cola do líder Braga, que venceu o Benfica e está com 26. Os gols do Porto foram marcados por Lucho González (duas vezes), López (duas vezes) e Peixoto. Marcel descontou para a Acadêmica Coimbra, que ocupa a 12ª colocação, com 11 pontos.