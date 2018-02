Porto joga para esquecer fiasco O Porto decepcionou, na quinta-feira, ao perder para o Panathinaikos por 1 a 0, em casa, pelas quartas-de-final da Copa Uefa. Para compensar a frustração européia, pretende descontar em cima do União de Leiria, neste domingo, na 25.ª rodada do Campeonato Português. O líder tem 63 pontos, com larga vantagem sobre os demais concorrentes. O União, com 34, está em sexto lugar e com campanha regular. O personagem do momento no Porto é Deco. O atacante brasileiro substituiu Jardel, na preferência dos torcedores, mas também se tornou centro de polêmica. A saia-justa surgiu com os elogios que recebeu de Felipão, que admite a possibilidade de convocá-lo para enfrentar o Brasil, no amistoso do dia 29, no Porto. Figurões como Rui Costa e Figo não gostaram da idéia e acharam "desnecessário" chamar um estrangeiro. Felipão reagiu sem meias palavras, disse que convoca quem quiser, lembrou que Deco tem cidadania portuguesa e acenou com a possibilidade de não contar com astros descontentes. "Quem for chamado e quiser se apresentar, tudo bem", afirmou o pentacampeão. "Quem não quiser, a porta está aberta." O título português é questão de mais algumas rodadas para o Porto. Mas as demais disputas estão abertas - vagas para Copa Uefa e rebaixamento. Por isso, são importantes os jogos Braga (29) x Gil Vicente (35), Paços Ferreira (30) x Marítimo (27), Vitória Setúbal (22, na lanterna) x Nacional (29), Santa Clara (24) x Beira-Mar (22 e também em último) e Sporting (48) x Boavista (30).