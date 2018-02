Porto joga para evitar a eliminação Atual detentor do título da Copa dos Campeões, o Porto vai a Milão enfrentar a Inter, com uma missão quase impossível: vencer ou tentar um empate por dois ou mais gols para se classificar às quartas-de-final da competição. O problema para o Porto é que, em casa, a Inter ainda não tomou gols nesta Copa dos Campeões. E em sete partidas contra portugueses no San Siro, nunca perdeu: foram seis vitórias e um empate. Para complicar ainda mais, a Inter só perdeu um jogo na atual temporada (para o Milan), incluindo partidas da Copa dos Campeões, Copa da Itália e Campeonato Italiano. O único desfalque do Porto é Luís Fabiano. Ele teve a mãe seqüestrada em Campinas, e preferiu ficar em Portugal, aguardando notícias dela, a viajar para Milão. Já a Inter não terá os defensores Favalli e Cordoba, suspensos. No ataque, o técnico Roberto Mancini faz mistério: ele não sabe se poderá escalar Vieri e Martins, machucados. Adriano, mesmo em má fase, deve começar jogando. A outra opção para o ataque é o argentino Julio Cruz. De qualquer forma, Mancini promete um time ofensivo. Quem se classificar nesse confronto se junta a Milan, Juventus, Liverpool, Chelsea, Bayern de Munique, Lyon e PSV nas quartas-de-final do torneio. O sorteio das chaves ocorre no dia 18. O jogo entre Inter e Porto é hoje porque, semana passada, o San Siro foi utilizado para o duelo entre Milan e Manchester United.