Porto joga por vitória para garantir seu 27º título português

SÃO PAULO - Único dos mais importantes campeonatos nacionais europeus a se definir na última rodada, o Campeonato Português conhecerá seu campeão neste domingo. Assim como acontece desde a temporada 2002/03, o troféu ficará com Porto ou Benfica, que chegam à última rodada separados por apenas um ponto na tabela de classificação.

A competição, contudo, poderia ter se decidido ainda na penúltima rodada, quando os dois times se enfrentaram na cidade do Porto. O Benfica foi para a partida na liderança do campeonato, com 74 pontos, dois a mais do que os donos da casa, e se vencesse abriria cinco de vantagem, não tendo mais como ser alcançado.

O time de Lisboa chegou inclusive a ficar à frente do marcador, quando Lima fez 1 a 0 aos 18min de jogo. O Porto empataria seis minutos mais tarde, com Varela. O 1 a 1 se manteve durante quase toda a partida e, apesar de não definir o campeonato, deixava o Benfica muito próximo da conquista. Mas dois brasileiros mudariam a história aos 46min do segundo tempo: Kelvin tabelou com Liédson e marcou o gol da virada - do jogo e do campeonato.

Com o resultado, o Porto chega à rodada deste domingo dependendo apenas de suas forças para erguer seu 27º troféu da competição, o nono nas últimas onze edições. Mesmo uma derrota poderá ser suficiente, desde que o Benfica não vença seu jogo - uma igualdade em pontos dá o título ao Porto, que leva vantagem no confronto direto, com um empate e uma vitória sobre o rival na temporada (1 a 1 no turno e 2 a 1 no returno).

CONFRONTOS

Apesar de estar atrás na classificação, o torcedor do Benfica tem motivos para sonhar com o título. A equipe joga em casa contra o modesto Moreirense, penúltimo colocado na classificação geral. Já o Porto viaja para enfrentar o surpreendente Paços de Ferreira, terceiro colocado na classificação geral e que, pela primeira vez em sua história, garantiu uma vaga na fase preliminar da próxima edição da Copa dos Campeões.

Para o jogo contra o Paços de Ferreira, o atual líder do campeonato terá apenas um desfalque - o volante brasileiro Fernando, suspenso. Já o Benfica não poderá contar com o zagueiro argentino Garay, que se lesionou na quarta-feira, na final da Liga Europa, quando o time português perdeu para o Chelsea - também com um gol nos acréscimos, aos 47min do segundo tempo - e manteve um jejum de 51 anos sem conquistar um título europeu.