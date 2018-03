Porto joga só para continuar a festa O Porto visita o Paços Ferreira, neste domingo, na 31.ª rodada do Campeonato Português, apenas para continuar a festa do título. O novo campeão consolidou sua posição na semana passada, com quatro semanas de antecedência, ao chegar a 79 pontos - 14 a mais do que o vice-líder Benfica. O Porto se prepara para decidir a Copa da Uefa contra o Glasgow Celtic, dia 21, em Sevilha. Os jogos locais, a partir deagora, servem de ´treino´.