Porto mantém liderança em Portugal Com um gol de Jankauskas, aos 44 minutos do segundo tempo, o Porto derrotou, nesta segunda-feira, o Paços de Ferreira, por 2 a 1, e manteve a liderança do Campeonato Português. Helder Postiga abriu o placar para o Porto, aos 31 minutos de jogo, e Beto Silva empatou para o Paços, aos 12 minutos da etapa final. Com este resultado, o Porto alcançou os 36 pontos, quatro a frente do Benfica. O Paços é o 13º, com 16 pontos. No outro jogo desta segunda-feira, Beira Mar e Boavista ficaram no empate por 3 a 3.