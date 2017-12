Porto não aguarda Sampaoli e anuncia José Peseiro como novo técnico

O Porto nunca confirmou oficialmente os contatos com Sampaoli, mas em Portugal especulava-se que o clube aguardava que o treinador se desvinculasse do contrato com a seleção chilena. Isso acontece exatamente nesta terça-feira, quando a mesma mídia lusitana já cravava Peseiro no Estádio do Dragão.

Peseiro, de 55 anos, começou a carreira em clubes pequenos de Portugal, foi assistente no Real Madrid e comandou o Sporting entre 2004 e 2005. Depois, trabalhou fora de Portugal, na Grécia, Romênia, Emirados Árabes, Egito e Arábia Saudita. Seu último trabalho de destaque na Europa foi com o Braga, quarto colocado no Português na temporada 2012-2013.

Seu antecessor no Porto, o espanhol Julen Lopetegui não resistiu ao momento ruim vivido pelo time, que no início do mês vinha de três jogos sem vitórias e recentemente amargou uma dura eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O técnico espanhol tinha contrato com o clube até 2017, mas em quase dois anos no clube não conseguiu fazer o time ganhar nenhum título. Os insucessos em campo também contrastam com o alto investimento feito pelo clube no ano passado, quando gastou 37 milhões de euros em reforços, entre eles o goleiro Casillas, ídolo histórico do Real Madrid.