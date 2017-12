Porto não comenta interesse por Rivaldo O Porto conduz em sigilo absoluto a negociação para contratar Rivaldo. ?O Futebol Clube do Porto tem como política só falar sobre suas negociações depois de o negócio estar concretizado, por isso não tenho nada a dizer sobre Rivaldo?, disse à Agência Estado o assessor de imprensa do clube, Acácio Valentim. O empresário português Jorge Gama, que tem contato com os procuradores de Rivaldo e no início do mês apresentou propostas da Inglaterra pelo jogador, deixou claro que sabe do interesse do Porto pelo jogador. ?Pelo que tenho conversado com o Carlito (Carlos Arini, procurador de Rivaldo), acho que é maior a chance de ele ficar no Brasil do que ir para o Porto.? O meia tem um bom relacionamento com o técnico do Porto, José Mourinho ? era o auxiliar de Louis van Gaal no Barcelona. Os procuradores de Rivaldo (Arini e o espanhol Manuel Auset) deixaram seus celulares desligados durante toda a segunda-feira. No Rio, o prefeito César Maia ofereceu ajuda ao Botafogo para contratar Rivaldo, mas o presidente Bebeto de Freitas não quis comentar o assunto. Há dez dias, em entrevista à Agência Estado, Rivaldo disse que só jogaria no Flamengo ou outro clube carioca se tivesse a garantia de que receberia em dia.