Porto nem pensa em vender Deco O Porto recusou do Barcelona uma proposta de US$ 16,7 milhões pelo passe do meia brasileiro Deco. ?Posso garantir que faremos de tudo o que for possível para que Deco fique no Porto. Ele é ídolo da torcida, um bom profissional. Não sei quanto vale, mas por US$ 16,7 milhões posso quase garantir que ele não sai?, disse Reinaldo Teles, diretor do clube português. O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa não quer vender o jogador. ?Nosso presidente é um vencedor, sem nenhuma dúvida posso assegurar que ele gosta mais de ganhar partidas do que milhões de euros?, insistiu Reinaldo Teles. Deco não quis comentar sobre a proposta. Aguarda uma reunião com dirigentes do Porto para definir se fica ou deixa Portugal.