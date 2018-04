Porto oficializa contratação do brasileiro Alex Telles

O lateral-esquerdo Alex Telles tem novo clube no futebol europeu. Nesta quarta-feira, o Porto oficializou a contratação do defensor brasileiro, que estava no Galatasaray e vai receber 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 23,8 milhões) pela liberação do jogador.

Alex Telles, de 23 anos, assinou um contrato por cinco temporadas com o Porto, com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros (R$ 146 milhões). "Para mim é a concretização de um sonho jogar no FC Porto, que é um clube que eu acompanho desde criança no Brasil. Estou muito feliz por estar aqui e quero dar o meu melhor, mostrando todos os dias o porquê de me terem contratado", disse, ao site oficial do Porto.

Após iniciar a sua carreira no Juventude, Alex Telles se transferiu ao Grêmio no início de 2013 e teve sucesso imediato no clube porto-alegrense, tanto que foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro daquele ano.

No início de 2014, então, foi negociado com o Galatasaray. Já na última temporada, o clube turco o emprestou para a Inter de Milão. Agora Alex Telles vai atuar no futebol português.

"Ambiciono títulos, ambiciono uma história muito bonita. Ainda há pouco comentei com os meus familiares que não quero vir aqui de passagem, quero deixar um legado, uma história e, quem sabe, ter ali uma foto minha depois de ser campeão, que é o meu objetivo", comentou.

Antes de Alex Telles, o Porto já havia se reforçado na atual janela de transferências internacionais com outro defensor brasileiro, o zagueiro Felipe, que estava no Corinthians. Além disso, na negociação para adquirir o zagueiro Maicon, o São Paulo acertou a cessão de 50% dos direitos econômicos do zagueiro Lucão e do lateral-esquerdo Inácio.

Na última temporada, o Porto foi terceiro colocado no Campeonato Português, vice-campeão da Copa de Portugal e eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.