Porto paga R$ 26 milhões por Luís Fabiano Mais de 2.000 torcedores do Porto foram ao Estádio do Dragão para a apresentação do ex-são-paulino Luís Fabiano, a décima e última contratação do clube para o campeonato deste ano. Foi a maior concentração da história do clube apenas para ver um novo jogador. A apresentação ocorreu sob uma salva de palmas da torcida. A maior parte dos torcedores já conhecia o jogador, a sua história e o número de gols marcados no último campeonato brasileiro: 29 em 34 partidas. Isso porque ele vinha sendo mencionado como reforço do time desde maio. Só que o Barcelona também quis o centro-avante, o que quase acabou com as negociações. O Porto apenas conseguiu contratá-lo no último momento - hoje termina o prazo de inscrição para o campeonato português, que começou na semana passada. Luís Fabiano chegou, deu autógrafos, chutou algumas bolas para o público, que estava na arquibancada do estádio e disse à imprensa algumas frases de circunstância: "Entrar no campeão europeu é um sonho que se torna realidade". Ele se definiu como "um jogador de área, um batalhador, esperando pela oportunidade de fazer o gol". O acerto para a contratação de Luís Fabiano ocorreu às 2h30 da madrugada de hoje, depois de nove horas de negociações. Na manhã desta terça-feira, o jogador fez testes médicos complementares no centro de treinamento do clube - já tinha feito exames médicos na segunda-feira - e só foi apresentado às 16h30 (12h30 de Brasília), hora do fechamento da Bolsa de Valores. Como as ações do Porto são cotadas, o time só pode comunicar a aquisição de jogadores depois de encerrado o mercado, para não haver utilização de informação privilegiada. Segundo a informação divulgada pelo clube, o Porto comprou apenas 25% do passe. O resto ficou de posse de um fundo de investimento ligado ao futebol, com o nome de Global Soccer Investments, que já detém participação em vários jogadores do clube. No total, o preço da transferência foi 7,5 milhões de euros (R$ 26 milhões) e o clube pagou 1,875 milhão de euros. O presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, comentou a diferença dos números entre o valor divulgado pelo clube para a bolsa de valores e o anunciado no Brasil, de 13,5 milhões de euros: "É necessário retificar esses dados levianamente atirados para o ar".