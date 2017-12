Porto perde clássico para Boavista O Porto perdeu hoje por 1 a 0 no clássico da cidade do Porto para o Boavista, com um gol de Cafu, nos descontos. O campeão europeu ainda é líder do Campeonato Português com 22 pontos, mas pode perder a liderança amanhã para o Benfica, que está com 21 e joga em casa contra o Rio Ave. No outro jogo de hoje pela 11.ª rodada, o Nacional empatou com o Marítimo, no clássico da ilha da Madeira, por 1 a 1.