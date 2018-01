Porto perde para o Boavista, mas segue líder no Português O líder Porto visitou o Boavista e não saiu feliz de campo. O time da casa venceu 2 por 1, neste sábado, pela 27.ª rodada do Campeonato Português. Ricardo Silva e Zé Manuel marcaram para os anfitriões e Lucho Gonzales diminuiu para os visitantes. Apesar da derrota, o Porto segue liderando o campeonato com 62 pontos, quatro a mais que o vice-líder Sporting e cinco a frente do terceiro colocado Benfica. Os times se enfrentam neste domingo. No outro jogo deste sábado, o Belenenses deu mais um passo para assegurar uma vaga na Copa da Uefa na próxima temporada ao vencer, em casa, o Beira-Mar, por 2 a 0, gols de Garces e Dady. Com o resultado, os anfitriões somam agora 46 pontos e estão em quarto lugar na competição, garantindo provisoriamente a quarta vaga para o torneio interclubes europeu. Os visitantes seguem na lanterna, com apenas 19 pontos.