Porto quer tirar lateral Kleber do Santos

O FC do Porto, de Portugal, espera apenas a reabertura da janela para transferências internacionais, em 1.º de julho, para apresentar uma proposta por Kleber, do Santos. As primeiras sondagens foram feitas na semana passada, quando o empresário do lateral, Juan Figer, esteve na Europa. No final do ano passado, o lateral chegou a interessar a times intermediários da Espanha, porém nenhum deles se dispôs a pagar os 6,5 milhões de euros (R$ 17 milhões)exigidos pelo Santos, que detém 80% dos direitos federativos do jogador. Como o Porto vendeu o lateral-direito Bosingwa ao Chelsea, da Inglaterra, por 20 milhões de euros, o valor exigido pelos dirigentes santistas provavelmente não será empecilho. "Um jornalista de Portugal foi quem me deu a notícia", disse Jordão Correa, pai e procurador do jogador. "Deixei tudo nas mãos de Figer, mas não consegui falar com ele depois de seu retorno da Europa. Se houver negociação, só vou entrar na hora de bater o martelo", acrescentou. A informação dando conta do interesse do clube português não surpreendeu Kleber, que está na Cidade do México, onde o Santos enfrentará o América, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América, quinta-feira à noite, no estádio Azteca. "Ele me telefonou hoje [segunda-feira] cedo e disse que ouviu comentário a respeito do interesse do Porto", contou o seu pai. Com 28 anos completados no dia 1.º de abril, Kleber não esconde que sonha com uma nova experiência no futebol europeu e talvez com o último e melhor contrato da carreira, depois de uma passagem discreta pelo Hannover, da Alemanha (2004), e um período de isolamento no Basel, da Suíça (2005). Para o Santos essa poderá ser a oportunidade de recuperar, com lucro, o investimento de 2,5 milhões de euros que fez ao repatriar Kleber em setembro de 2005. Sem contar que com uma bancária de R$ 42 milhões, qualquer negociação de jogador ajuda amenizar a aflitiva situação financeira do clube.