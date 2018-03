Porto sagra-se campeão da Copa da Uefa O Porto conquistou a Copa da Uefa, nesta quarta-feira à noite, ao bater o Celtic Glasgow por 3 a 2, no Estádio Olímpico de Sevilha. O time português fez a festa com o gol marcado pelo brasileiro Derlei, aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação. No tempo normal, a partida terminou empatada por 2 a 2. Os 52.972 torcedores que foram ao campo espanhol viram a primeira final européia de 2002-03 com lances de emoção, gols e expulsões (Balde, do Celtic, e Nuno Valente, do Porto). No primeiro tempo, prevaleceu o equilíbrio e o campeão de Portugal ficou em vantagem só aos 46 minutos, com gol de Derlei. A reação escocesa veio aos dois minutos da etapa final, com o sueco Henrik Larsson deixando tudo igual. O russo Alenitchev levou a torcida lusitana à euforia ao marcar aos 9. Mas, com ritmo forte, o Celtic empatou de novo, aos 12, e sempre com o goleador Larsson. Houve oportunidades para nova vantagem, de ambos os lados, até a prorrogação. Mais cansados, e com cautela redobrada, ninguém se arriscou demais ao ataque. Na melhor chance, Derlei fechou o placar, com o "gol de prata", usado pela primeira vez pela União Européia de Futebol nesta temporada. O gol deu a vantagem para o Porto, mas não encerrou o duelo, como ocorria com o "gol de ouro" (ou morte súbita). O Celtic pôde tentar empate, que levaria a decisão para os pênaltis. Quem roubou a cena foi o inglês Mark Roberts, especialista em exibir-se nu em locais públicos. Ele havia prometido aparecer em Sevilha - e cumpriu. Antes do início do segundo tempo, entrou em campo vestido de juiz, mostrou cartão vermelho ao árbitro eslovaco Lubos Michel, tirou a roupa e saiu correndo. Como sempre, foi detido pela polícia.