Porto só empata com o Moreirense O Porto não passou de um empate por 1 a 1 com o Moreirense, neste domingo no campo do adversário. O resultado deixou o Porto ao lado do Sporting na vice-liderança. A 32.a rodada do Campeonato Português vai ser encerrada nesta segunda-feira com o jogo entre o Sporting e o Vitória de Guimarães no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Em caso de vitória o Sporting alcançará o Benfica na liderança. Os outros resultados deste domingo: Estoril 2 x Gil Vicente 0, União de Leiria 0 x Vitória de Setúbal 2, Beira-Mar 0 x Acadêmica 0 e Rio Ave 0 x Marítimo 0.