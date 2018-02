Porto sofre derrota, mas segue líder O Porto foi surpreendido pelo Beira Mar e perdeu em casa por 1 a 0, nesta sexta-feira, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Português. Beto marcou aos 38 minutos do primeiro tempo. Mesmo com o tropeço, o Porto manteve a liderança, com 25 pontos, mas pode ser superado pelo Boavista, que tem 23 e no domingo enfrenta o Moreirense, no campo do rival. O Beira Mar estava em antepenúltimo lugar, foi a 13 pontos e por enquanto está fora da zona de rebaixamento.